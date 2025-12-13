شهد السوق المصري للسيارات خلال عام 2025 دخول مجموعة واسعة وكبيرة من الطرازات الجديدة التي تنضم للسوق المصري لأول مرة، والتي شملت سيارات سيدان، كروس أوفر، و SUV رياضية متعددة الاستخدامات.

يأتي هذا التوسع في ظل تنوع الخيارات أمام المواطنين المقبلين على الشراء بمصر، حيث تتراوح الأسعار والفئات لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاقتصادية سواء الباحثين عن سيارات اقتصادية أو سيارات فاخرة ذات تجهيزات متقدمة.

وتعد هذه الفترة من أكثر الفترات نشاطًا في السوق المصري بعد عدة سنوات شهدت استقرارًا نسبيًا في أعداد الطرازات الجديدة المطروحة، وعلى الرغم من العدد الكبير للسيارات الجديدة التي وصلت السوق المصري خلال العام 2025، يركز التقرير الحالي على أبرز 10 سيارات تم طرحها رسميًا وهي:

KGM أكتيون

كشفت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة KGM الكورية بالسوق المحلي، عن السيارة KGM أكتيون الجديدة كليًا والتي تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المصري.

تقدم أكتيون الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات تبدأ من مليون 790 لفئة Highline، ومليون و 990 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً Topline، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100كم أيهما أقرب.

إكسيد LX

قدمت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو طراز إكسيد LX باعتباره أحدث سيارات العلامة الفاخرة في السوق المصري ضمن فئة الكروس أوفر.

تقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و190 ألف جنيه، وتباع الفئة الثانية بمليون و340 ألف جنيه.

إم جي G50 بلس

تقدم إم جي G50 Plus الجديدة بفئة واحدة مقابل مليون و230 ألف جنيه.

أفاتار 11

تقدم أفاتار 11 الكهربائية في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و930 ألف جنيه للفئة الأولى LUXURY، و 3 ملايين و230 ألف جنيه للفئة الثانية PERFORMANCE، و 3 ملايين و420 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا PREMIUM

ديبال S05

تقدم مجموعة جي پي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر،السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كأرخص سيارة للعلامة بالسوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

زيكر X7

تقدم زيكر X7 الكروس أوفر الكهربائية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 999 ألف جنيه للفئة الأولى ستاندرد، ومليون 399 ألف جنيه للفئة الثانية Long Range، ومليون 699 ألف جنيه للفئة Performance.

رينو كارديان

تبدأ أسعار رينو كارديان 2026 الجديدة بالسوق المصري تبدأ من 800 ألف جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الثانية 850 ألف جنيه، أما الفئة Iconic الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 900 ألف جنيه.

هونشي أوسادو

تتوفر هونشي أوسادو في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من Comfort: 1,499,000 جنيه، و 1,749,000 جنيه لفئة Luxury.

هونشي EHS7

تتوفر هونشي EHS7 في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 2,399,000 جنيه، بالإضافة إلى باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تشمل 7 سنوات ضمان مع كيلومترات غير محدودة، 7 سنوات صيانة دورية مجانية، 7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

فيات E‑Ulysse

قدمت شركة داينامكس أوتو، وكيل علامة فيات في مصر، السيارة الفان الكهربائية فيات "إي-أوليس" E-Ulysse للمرة الأولى داخل السوق المحلي، وتأتي السيارة بفئة واحدة بسعر 2.790.000 جنيه.

اقرأ أيضًا..

"بعيدًا عن البنوك".. 5 طرق عملية لشراء سيارة جديدة بالتقسيط

أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بمصر.. المواصفات والتفاصيل

بعد كاش باك "ميراج".. منافس ياباني جديد يطيح بلقب الأرخص أوروبيًا