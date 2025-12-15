كيا تكشف عن سيارتها "سيلتوس" موديل 2027 الجديدة كليًا.. صور

أحدث أسعار صيانات سيارات "سيات" في مصر.. تبدأ من 4.551 جنيه

من القوائم الرسمية إلى الغياب.. سيارات خرجت من السوق المصري في صمت

مقارنة بين أرخص سيارة كروس أوفر يابانية وأوروبية في مصر

سول - (د ب أ):

كشفت شركة كيا عن الجيل الثاني من سيارتها "سيلتوس" Seltos المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بخطوط تصميم حادة وعصرية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة يبلغ طولها 4.43 متر وعرضها 1.83متر، وارتفاعها 1.60متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2.69 متر.

وتعتمد السيارة على محرك تربو بقوة 180 حصانًا وعزم دوران أقصى 265 نيوتن متر، مع ناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات (DCT) أو ناقل يدوي من ست سرعات.

وتتوفر نسخة أقوى من المحرك نفسه بقوة 193 حصانًا، مرتبطة بناقل أوتوماتيكي من ثماني سرعات، كما تقدم كيا السيارة بقوة 149 حصان.

وتطل السيارة بهوية تصميمية مستلهمة من مركبات كيا الكهربائية، من خلال الخطوط حادة الزاوية والإضاءة الحديثة والمصابيح العمودية في المؤخرة.

وتضم المقصورة الداخلية شاشتين بقياس 12.3 بوصة وشاشة تحكم مستقلة للمكيف بقياس خمس بوصات.

ويسهم السقف البانورامي في تعزيز الإحساس بالاتساع، كما يمكن طي المقاعد الخلفية بزاوية تصل إلى 12 درجة، ويبلغ حجم صندوق الأمتعة 536 لترا، وتقدم السيارة ثلاثة أوضاع للقيادة.

وتشمل منظومة المساعدة مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والراحة، مثل مساعد القيادة على الطرق السريعة، ونظام المحافظة على حارة السير، ومكابح الطوارئ المتقدمة، ومساعد الخروج الآمن، وكاميرا رؤية شاملة، ومساعد تفادي التصادم أثناء الرجوع، وحساسات أمامية وخلفية وجانبية.

ويقدم نظام الذكاء الاصطناعي من كيا تجربة تحكم صوتي محسنة، فيما تتيح وظيفة التحديث عبر الأثير إجراء تحديثات البرمجيات بصورة منتظمة، ويمكن تشغيل السيارة دون مفتاح تقليدي بفضل نظام Digital Key 2.0، الذي يسمح باستخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية كمفتاح رقمي.

