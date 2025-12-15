كيف تحافظ على سيارتك من "البارومة" في الشتاء

مع دخول فصل الشتاء وارتفاع التوقعات بهطول الأمطار، تزداد فرص تعرض هيكل السيارة ومكوناتها المعدنية للبارومة، خاصة في المناطق الساحلية أو الشوارع التي تتجمع بها المياه لفترات طويلة.

ونستعرض فيما يلي نصائح للحفاظ على هيكل السيارة من البارومة:

أي خدش أو تقشير في طلاء السيارة قد يكون نقطة ضعف تسمح بتسلل الرطوبة إلى المعدن، ما يؤدي إلى بدء التآكل.

خلال فصل الشتاء وينصح بفحص الهيكل الخارجي بانتظام، ومعالجة أي خدوش أو تقشرات باستخدام دهان مناسب أو مواد حماية مخصصة.

الأجزاء السفلية للسيارة مثل الشاسيه وأرضية الهيكل من أكثر المناطق عرضة للبارومة، نظرًا لتعرضها المباشر للمياه والطين.

يمكن تقليل المخاطر عبر رش طبقات حماية مخصصة مضادة للصدأ، أو التأكد من سلامة الطبقة العازلة، مع تجنب القيادة في الطرق المغمورة بالمياه.

توجد في السيارة فتحات مخصصة لتصريف المياه أسفل الأبواب وحول الزجاج الأمامي والخلفي.

انسداد هذه الفتحات يؤدي إلى تجمع المياه داخل الأبواب أو أسفل المقصورة، وهو ما يسرع من ظهور البارومة.

لذلك يجب التأكد من نظافة فتحات التصريف بشكل دوري، خاصة بعد سقوط الأمطار.

الركن في أماكن مكشوفة ومعرضة للأمطار بشكل دائم يزيد من احتمالات التآكل. ينصح، قدر الإمكان، بركن السيارة في جراج مغلق أو مكان مظلل وجاف.

