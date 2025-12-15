إعلان

البرهان يبحث في السعودية المساعي الرامية لتحقيق السلام في السودان

كتب : مصراوي

02:34 م 15/12/2025

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

الرياض- (د ب أ)

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في زيارة الى المملكة يلتقي خلالها مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن البرهان سيبحث خلال الزيارة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.

وكانت السعودية قد استضافت عدة جولات من المحادثات في إطار ما يعرف بحوار جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ،لكنها لم تسفر عن نتائج لوقف الحرب بين الطرفين التي اندلعت في أبريل عام 2023.

وبحسب الأمم المتحدة ،تسببت الحرب في مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح أكثر من 12 مليونا وفي "أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

الرياض عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني محمد بن سلمان

