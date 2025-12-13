"سباق القوة الكهربائية".. كيا EV3 الكورية تواجه لينك آند كو 02 الصينية

تتوالى السيارات الكهربائية على السوق المصري خلال عام 2025 بصورة متسارعة أكثر من أي وقت سابق، إذ شهد السوق على مدار قرابة 10 أشهر انضمام أكثر 20 سيارة جديدة تنطلق بمصر لأول مرة.

وفي ظل التسارع الكبير نحو السيارات الكهربائية، تشتد المنافسة بين كيا EV3 و لينك آند كو 02، وذلك للتقارب السعري بينهما.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلة بين لينك آند كو 02 أم كيا EV3:

الأبعاد والمساحات

تأتي لينك آند كو 02 بطول 4.460 ملم، وعرضها 1.845 ملم، وارتفاعها 1.573 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.755 ملم، مع صندوق أمتعة سعة 450 لتراً، والتي يمكن زيادتها إلى 1.410 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

يبلغ طول هيكل سيارة كيا 4.300 ملم، وعرضها الإجمالي 1.850 ملم، والارتفاع 1.560 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.680 ملم. ما يوفر مساحة جيدة للركاب ويجعلها مناسبة للاستخدام اليومي مع الحفاظ على الطابع العملي للسيارات الكهربائية المدمجة.

منظومة القوة والحركة

تعتمد لينك آند كو 02 الجديدة على نظام دفع كهربائي بالكامل، حيث تعتمد على محرك كهربائي في الخلف بقوة 200 كيلوواط (272 حصان) وعزم دوران 343 نيوتن متر، مما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر في الساعة؛ وتستمد طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة إجمالية 69 كيلوواط ساعة (سعة صافية 66 كيلوواط ساعة)، تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومتر وفق معيار WLTP الأوروبي، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقدرة 150 كيلوواط.

تأتي كيا EV3 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV بخيارين من البطاريات، الأولEV3 Standard ببطارية سعة 58.3 KW ساعة، بقوة 201 حصان و283 نيوتن متر، وسرعتها القصوى 170 كم/س. ومدى سير 512 كم، والخيار الثاني EV3 Long Range يأتي مع بطارية سعة 81.4 KW ساعة، بقوة 201 حصان و283 نيوتن متر، وسرعة قصوى 170 كم/س. ومدى سير يصل إلى 711 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

التجهيزات والكماليات

تمتلك سيارة لينك آند كو الجديدة مقصورة بتجهيزات مميزة في مقدمتها شاشة لمسية مقاس 15.4 بوصة بدقة 2.5K، تتحكم في معظم وظائف السيارة، بما في ذلك نظام المعلومات والترفيه ونظام تكييف الهواء، كما تتوفر لوحة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة يمكن تخصيصها وفقاً لتفضيلات السائق، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية (HUD) تعرض معلومات القيادة المهمة على الزجاج الأمامي.

تأتي EV3 الكهربائية بوسائل ترفيه تضم نظام عرض بانورامي يجمع بين شاشة عدادات رقمية وشاشة لمس بقياس 12.3 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وتوفر EV3 نظام ملاحة محدث، وشحنًا لاسلكيًا للهواتف، إضافة إلى منافذ USB-C ونظام صوتي محسن يلبي متطلبات الاستخدام الحديث.

منظومة الأمان والسلامة

سيارة لينك آند كو 02 مجهزة بمجموعة من أنظمة السلامة أبرزها نظام الفرملة الطارئة التلقائي (AEB)، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام مراقبة حالة السائق الذي يكتشف الإرهاق وبعض أنواع التشتت، ونظام التعرف على إشارات المرور وحدود السرعة، ونظام منع الاصطدامات المتعددة بعد الحوادث، ونظام اتصال طوارئ متقدم (eCall) للاتصال بخدمات الطوارئ تلقائياً في حالة وقوع حادث.

تمتلك EV3 منظومة أمان وحزمة موسعة لمساعدة السائق، أبرزها الفرملة التلقائية، المساعدة في الحفاظ على المسار، مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، كما تأتي السيارة مزودة بنظام تثبيت سرعة متكيف وكاميرات محيطية 360 درجة لدعم القيادة الآمنة في مختلف الظروف.

الأسعار والفئات

تقدم لينك آند كو 02 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.490.000 جنيه.

تقدم EV3 بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 1.350.000 جنيه للفئة Air القياسية، و1.750.000 جنيه للفئة Earth الثانية، و2.000.000 جنيه للفئة GT Line الأعلى تجهيزًا.

