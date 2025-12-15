مقارنة بين أرخص سيارة كروس أوفر يابانية وأوروبية في مصر

من القوائم الرسمية إلى الغياب.. سيارات خرجت من السوق المصري في صمت

يشهد سوق السيارات المصري منافسة قوية في فئة "الكروس أوفر" المدمجة، مع طرح طرازات بأسعار اقتصادية، ومن أبرز سيارات هذه الفئة التي تنتمي لصانع غير صيني تظهر رينو كارديان كأرخص كروس أوفر أوروبية مطروحة محليًا، و نيسان جوك التي تعد الأرخص بين السيارات اليابانية في هذه الفئة.

نستعرض خلال التقرير التالي المواصفات الفنية والتجهيزات والأسعار للسيارتين:

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 100 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ طول السيارة 4.120 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.604 متر، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 209 مم، ما يمنحها قدرة أفضل على التعامل مع الطرق غير الممهدة داخل المدن.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 410 لترات، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا.

من ناحية الأمان، تشمل التجهيزات الأساسية وسائد هواء أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد الفرامل للطوارئ، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، إلى جانب حساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أما الفئات الأعلى فتضيف وسائد هواء جانبية، كاميرا خلفية، نظام رصد النقطة العمياء، ونظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

تجهيزات الراحة والتصميم تشمل مصابيح LED نهارية، مرايا كهربائية، وجنوط قياس 16 بوصة، بينما تحصل الفئات الأعلى على مصابيح ضباب LED، حساس مطر، وجنوط ثنائية اللون.

في المقصورة، تتوفر شاشة وسطية قياس 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكييف يدوي أو أوتوماتيك حسب الفئة، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، إضاءة داخلية متغيرة، أنماط قيادة متعددة، وخامات داخلية أعلى في الفئات الأكثر تجهيزًا.

نيسان جوك

حصلت نيسان جوك موديل 2025 على تحديثات شملت المقصورة والتقنيات، حيث زُودت بشاشة مركزية قياس 12.3 بوصة تعمل بنظام ملتيميديا حديث يدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب قمرة قيادة رقمية بالكامل بنفس القياس.

تشمل تجهيزات السيارة مقاعد بفرش ألكانتارا مع تطريزات خاصة في بعض الفئات، ونظام تحذير مغادرة الحارة، ومساعد الحفاظ على المسار، إضافة إلى كاميرا خلفية لتسهيل الركن.

وعلى مستوى الشكل الخارجي، أضيفت ألوان جديدة أبرزها الأصفر مع سقف أسود، مع تفاصيل خارجية متباينة اللون مثل المرايا وتوسعات الرفارف والشبكة الأمامية، إلى جانب جنوط معدنية قياس 17 بوصة.

ميكانيكيًا، تعتمد نيسان جوك على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يولد قوة 114 حصانًا وعزم دوران 180 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

الأسعار في مصر

تطرح نيسان جوك 2025 محليًا بأربع فئات، تبدأ من 1.068.000 جنيه للفئة الأولى، و1.168.000 جنيه للفئة الثانية، و1.218.000 جنيه للفئة الثالثة، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 1.218.000 جنيه.

أما رينو كارديان، تعد الأرخص في فئة الكروس أوفر الأوروبية داخل السوق المصري، بسعر يبدأ من 800 ألف جنيه، ويصل إلى 850 ألف جنيه للفئة الأعلى.

