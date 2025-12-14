2025 يشهد ظهور أول سيارة 7 راكب من إم جي في مصر.. تعرف عليها

50 ألف جنيه تراجعًا بأسعار سيات أتيكا 2026 في مصر

شهد عام 2025 الذي ينتهي بعد أيام قليلة، ظهور أول سيارة MPV من إم جي الصينية في مصر، وهي السيارة G50 بلس التي قدمها الوكيل المحلي للعلامة الصينية خلال شهر نوفمبر الماضي.

تأتي إم جي G50 بلس الجديدة المخصصة للعائلات الكبيرة بثلاثة صفوف من المقاعد، وتطرح محليًا بفئة تجهيزات واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و230 ألف جنيه.

يبلغ طول إم جي G50 بلس الإجمالي 4825 مم، وعرضها 1825 مم، وارتفاعها 1778 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2800 مم.

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 181 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر عند 4300 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.

تضم المقصورة الداخلية شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، مع دعم ربط الهاتف الذكي، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وفتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، مع تصميم مرن للمقاعد يتيح تنوعًا في أوضاع الجلوس والتخزين.

على صعيد الأمان، تأتي إم جي G50 بلس مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام منع انغلاق المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام المساعدة عند بدء الحركة على المرتفعات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات.

