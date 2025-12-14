طرح إكس بينج X9 في مصر رسميًا لأول مرة.. أسعار ومواصفات تفصيلية

50 ألف جنيه تراجعًا بأسعار سيات أتيكا 2026 في مصر

أعلنت راية أوتو، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية الوكيل الحصري لعلامة XPENG في مصر، عن السيارة إكس بينج X9 الجديدة كليًا بالسوق المصري لأول مرة خلال ديسمبر الجاري.

تتوفر إكس بينج X9 الصينية وفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى Xpeng X9 PRO سعرها الرسمي 3 ملايين و 575 ألف جنيه، والفئة الثانية Xpeng X9 PRO Plus سعرها الرسمي 3 ملايين و 740 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

أبعاد إكس بينج X9

تأتي إكس بينج X9 بطول يبلغ 5293 مليمتر وعرض 1988 مليمتر وارتفاع 1785 مليمتر مع قاعدة عجلات بطول 3160 مليمتر.

محرك إكس بينج X9

تعتمد إكس بينج Xpeng X9 الكهربائية على بنية جهد عال بقدرة 800 فولت لدعم عمليات الشحن السريع عبر شواحن التيار المستمر DC، ويمكن شحنها من 10% إلى 80% خلال 20 دقيقة.

ويعتمد الطراز في فئته القياسية على نظام دفع أمامي بمحرك كهربائي واحد تبلغ قدرته 235 كيلووات ما يعادل 315 حصانا مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.7 ثانية.

كما تتوفر بمنظومة رباعية الدفع بقوة إجمالية تبلغ 370 كيلووات أي 503 أحصان مع عزم دوران 640 نيوتن متر وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 200 كيلومتر.

وسائل الأمان في إكس بينج X9

تعتمد إكس بينج X9على هيكل ألمنيوم مصبوب بالكامل في الأمام والخلف، وهي التقنية التي تعزز من قوة الهيكل وتزيد من متانته ضد الصدمات. كما تتميز بهيكل هجين مكون من 83% من الفولاذ عالي القوة والألمنيوم، مما يوفر حماية عالية أثناء الحوادث، بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية ضخمة تغطي جميع صفوف المقاعد الثلاثة مما يوفر حماية شاملة للركاب.

