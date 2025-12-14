قائمة بأسعار أرخص 4 سيارات كهربائية متاحة رسميًا في مصر 2025

رحلة الهبوط.. تويوتا كورولا تفقد 250 ألف جنيه من سعرها في 2025

50 ألف جنيه تراجعًا بأسعار سيات أتيكا 2026 في مصر

يواصل سوق السيارات الكهربائية في مصر التوسع مع دخول طرازات جديدة رسميًا بأسعار تنافسية وتصنف ضمن السيارات الاقتصادية.

يسلط التقرير الآتي الضوء على سيارات كهربائية جديدة لا تتخطي حاجز المليون و200 ألف جنيه، وتتنوع بين سيارات MPV، وهاتشباك، وSUV.

آرك فوكس كاولا S

تعد آرك فوكس كاولا S أول سيارة كهربائية من فئة الميني فان MPV تطرح ضمن الفئة الاقتصادية محليًا. تعتمد السيارة على بطارية من نوع فوسفات الحديد الليثيوم بسعة تقارب 58.86 كيلوواط/ساعة، توفر مدى تشغيليا قد يصل إلى نحو 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، مع محرك كهربائي أمامي يولد قوة تقارب 163 حصانا وسرعة قصوى محدودة.

تأتي السيارة بطول 4500 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1655 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 مم.

وتطرح آرك فوكس كاولا S بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و124 ألفا و900 جنيه، ويصل إلى مليون و199 ألفا و900 جنيه لفئة.

إم جي 4

تتوفر إم جي 4 الكهربائية في السوق المصري بنسخة 2026 من خلال فئتين من التجهيزات، حيث وتباع الفئة الأولى بمليون و200 ألف جنيه.

تأتي السيارة بطول 4.30 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.71 متر، ما ينعكس على المساحة الداخلية، خاصة في الصف الخلفي، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 363 لترا.

تعتمد إم جي 4 على نظام دفع خلفي في جميع فئاتها، حيث تأتي النسخة القياسية ببطارية سعة 51 كيلوواط، ومحرك بقوة 168 حصانا، ومدى سير يصل إلى 350 كيلومترا، في حين تعتمد الفئة الأعلى على بطارية سعة 64 كيلوواط، ومحرك بقوة 200 حصان، مع مدى قيادة يصل إلى 450 كيلومترا.

آرك فوكس T1

تعد آرك فوكس T1 من أرخص السيارات الكهربائية في السوق المصري وتأتي ضمن فئة الـSUV صغيرة الحجم.

تعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية تتوفر بمحركين، الأول بقوة 70 كيلوواط، والثاني بقوة 95 كيلوواط، مع بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 و42.3 كيلوواط/ساعة.

تسجل السيارة معدل استهلاك طاقة منخفض يبلغ 11.2 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر، بفضل وحدة دفع كهربائية مدمجة متعددة الوظائف.

وتأتي بأبعاد تشمل طول 4337 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2770 مم.

وتطرح T1 بسعر رسمي يبدأ من 789 ألفا و900 جنيه لفئة ، ويصل إلى 849 ألفا و900 جنيه لفئة.

دونج فينج بوكس

تنضم دونج فينج بوكس الكهربائية إلى قائمة السيارات الكهربائية الاقتصادية في مصر كونها أرخص سيارة كهربائية تقدم محليًا، حيث تقدم بفئتين من التجهيزات، الأولى بسعر رسمي 770 ألف جنيه مع مدى سير يصل إلى 330 كيلومترا بالشحنة الواحدة، والثانية بسعر 870 ألف جنيه مع مدى ممتد يصل إلى 430 كيلومترا.

تعتمد السيارة على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، ويختلف مدى السير حسب الفئة. تأتي السيارة بطول 4030 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1570 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2660 مم، وسعة تخزين خلفية تبلغ 330 لترا، وجنوط مقاس 17 بوصة.

وتتمتع دونج فينج بوكس بحزمة أمان تشمل وسادتين هوائيتين، ونظام منع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ومساعد الفرملة، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل ركن إلكترونية.

كما تتوفر أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات والتحكم في التماسك، مع تميز الفئة الثانية بحزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة. كما تقدم السيارة تجهيزات داخلية عصرية تشمل شاشة مركزية قياس 12 بوصة، شاحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50 واط، وإضاءة محيطية، مع إضافة كاميرا 360 درجة ونظام ركن تلقائي للفئة الأعلى.

اقرأ أيضًا:

بعد كاش باك "ميراج".. منافس ياباني جديد يطيح بلقب الأرخص أوروبيًا

بعد انخفاض سعرها.. إمباو تشعل المنافسة في سوق السيدان تحت المليون جنيه

أوروبية وأرخص من المنافسين.. أسعار رينو كارديان بعد التخفيضات الأخيرة