"أفيو وسويفت ولانسر".. سيارات مستعملة للبيع في مزاد حكومي خلال أيام

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات (الملاكي) من مصادر ومهمل ومتروك جمارك السويس ونويبع.

وبحسب الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، تقام جلسة المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي الكائن في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي: (شيفروليه أفيو موديل 2018 - سوزوكى سويفت موديل 2015 - بى ام دبليو M5 موديل 2006 - هيونداي توسان موديل 2016 - ميتسوبيشي لانسر موديل 2014).

كما يطرح للبيع لأعلى سعر بالمزاد سيارات (شيفروليه سونيك موديل 2015 - هيونداي i10 موديل 2012 - مرسيدس E200 موديل 2002 - سوزوكي SX4 موديل 2011 - مرسيدس E280 موديل 2002).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة قابلة للترخيص، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 50 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

