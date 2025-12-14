50 ألف جنيه تراجعًا بأسعار سيات أتيكا 2026 في مصر

رحلة الهبوط.. تويوتا كورولا تفقد 250 ألف جنيه من سعرها في 2025

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات سيات التجارية في مصر، عن تراجع أسعار سيارتها أتيكا الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة المعلنة من وكيل العلامة الإسبانية، أصبحت سيات أتيكا التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات تباع بسعر رسمي مليون و659 ألف جنيه بدلًا من مليون و709 آلاف جنيه.

تعمل النسخة المتوفرة في السوق المصري من أتيكا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 150 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تحتوي السيارة على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة LED، وخاصية النظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، و فرامل يد كهربائية، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وإمكانية تغيير مستوى المقاعد الأمامية.

كما تقدم السيارة بجنوط رياضية 18 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وشاشة وسائط 9.5 بوصة، وشاشة عدادات، وأعتاب مضيئة للأبواب، ونظام استشعار للضوء وتشغيل المصابيح تلقائيًا، ونظام استشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيًّا، ومقاعد جلد كهربائية قابلة للتدفئة.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر