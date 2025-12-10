لماذا فشلت تويوتا ياريس في الحصول على 5 نجوم باختبار الحوادث الأوروبية؟

كيا EV5 الكهربائية تنطلق رسميًا في السوق المصري.. تعرف على أسعارها

نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة "EURO NCAP" على موقع (يوتيوب) نتائج اختبارات التصادم التي تعرضت السيارة "تويوتا ياريس" هايبرد التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك الصغيرة.

وحصلت تويوتا ياريس على تقييم أربعة نجوم من أصل خمسة يمنحها البرنامج للسيارات التي تخضع لاختبارات التصادم من أجل التعرف على قدرة وسائل الدعم و الأمان المزودة بها في حماية السائق والركاب والمشاة بالطريق.

تعرضت السيارة خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، و الاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

كما تعرضت قوائم سيارة بيجو الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

ولم تحقق وسائل الأمان بالسيارة في حماية السائق والركاب البالغين بحسب تقييمات البرنامج الأوروبي سوى بنسبة 72% والأطفال بنسبة 84% والمشاة بنسبة 83% ووسائل الأمان المساعدة بنسبة 72%.

وأوضح البرنامج الأوروبي أنه في عام 2023 تم إدخال سيناريو اختبار جديد لمنع حوادث فتح الأبواب في وجه راكب الدراجة (Cyclist Dooring Prevention). وكذا أنظمة مراقبة السائق (مثل تذكير أحزمة الأمان، واكتشاف الإرهاق، والتشتت، وضعف القدرة على القيادة)، إضافة إلى أنظمة دعم المسار وتقنيات المساعدة على ضبط السرعة.

ووفقًا للمعلن من قبل البرنامج، فإن السيارة التي خضعت للاختبارات مزودة بوسائل الأمان والمساعدة القياسية بالاتحاد الأوروبي؛ وقد تختلف تلك المواصفات مع نظيرتها في دول أمريكا والشرق الأوسط وآسيا.

