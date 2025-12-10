الـ"كاش باك" يهوي بأسعار ميتسوبيشي أتراج إلى 670 ألف جنيه.. التفاصيل

كيا EV5 الكهربائية تنطلق رسميًا في السوق المصري.. تعرف على أسعارها

أعلنت شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عن عرض تخفيض "كاش باك" لعملاء الشراء النقدي بقيمة 70.000 جنيه تخصم من سعر السيارة أتراج سيدان الصغيرة.

وتعد ميتسوبيشي أتراج موديل 2025 أرخص سيارات العلامة اليابانية في مصر، ويبلغ سعرها الرسمي 740.000 جنيه، ومع عرض تخفيض الكاش باك يتراجع سعرها إلى 670.000 جنيه.

كما يقدم الوكيل المحلي للعملاء الجدد المسفيدين من عرض الكاش باك، صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60.000 كم، وضمان مليون كم أو حتى 5 سنوات.

في التقرير التالي مواصفات ميتسوبيشي أتراج المتاحة بمصر:

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تأتي ميتسوبيشي أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.