تغطية - محمود أمين:

طرحت الشركة المصرية العالمية EIM للتجارة والتوكيلات، الوكيل الحصري لعلامة "كيا" KIA التجارية في مصر، السيارة EV6 كروس أوفر الكهربائية موديل 2026 رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

تقدم السيارة وفق المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية بفئتين من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 2.250.000 جنيه للفئة Earth، والفئة GT Line الأعلى تجهيزًا بـ2.500.000 جنيه.

تأتي سيارة كيا الكهربائية الجديدة بنظام دفع خلفي من محرك مرتبط ببطارية 84 كيلوواط ساعة، بقوة 225 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن متر، وسرعة قصوى 186 كم/س، ومدى سير 580 كم حسب بحسب معيار WLTP الأوروبي. وتتسارع من ‎0 إلى ‎100 كم/س في 8.7 ثانية.

يبلغ طول السيارة الجديدة التي تعد مزيجًا ما بين كروس أوفر وهاتشباك 4.680 ملم، وعرضها 1.880 ملم، وقاعدة العجلات بطول 2.900 ملم.

تمتلك السيارة مجموعة من وسائل الراحة والمساعدة أبرزها شاشة مزدوجة بانورامية (عادة 12.3 إنش) تُعرض المعلومات ونظام الترفيه، ودعم أنظمة ذكية مثل ربط الهاتف (Apple CarPlay / Android Auto)

كما تمتاز السيارة بنظام فرامل متجدد (Regenerative Braking) ما يساعد على استرجاع الطاقة عند التباطؤ.