كيا تطلق EV9 الكهربائية سباعية المقاعد لأول مرة في مصر.. أسعار وتفاصيل

تغطية - محمود أمين:

أطلقت الشركة المصرية العالمية EIM للتجارة والتوكيلات، الوكيل الحصري لعلامة "كيا" KIA التجارية في مصر، السيارة EV9 الـSUV العائلية الكبيرة موديل 2026 لأول مرة في السوق المحلي.

تأتي سيارة كيا الجديدة وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية بثلاث فئات من التجهيزات ومساحتين للركاب، الأولى GT line سباعية المقاعد بسعر رسمي 3.650.000 جنيه، والثانية GT line Swivelling سداسية المقاعد بـ3.700.000 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا والتي تتسع أيضًا لستة ركاب هي GT line Relaxing وتباع بسعر رسمي 3.750.000 جنيه.

تعتمد النسخة المقدمة لعملاء السوق المصري من كيا EV9 على نظام دفع GT-Line e-AWD ببطارية 99.8 kWh بقوة 380 حصان ميكانيكي، ومدى سير يصل إلى 500 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

يبلغ طول السيارة الإجمالي 5.010 ملم، وعرضها الكلي 1.989 ملم، وارتفاعها 1.755 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.100 ملم ما يمنح مساحة داخلية كبيرة تتسع لستة وسبعة ركاب وفقًا للفئة.

تمتل سيارة كيا الكهربائية الجديدة مجموعة من وسائل الأمان وأنظمة المساعدة في مقدمتها وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية لحماية الركاب، كاميرات 360 درجة ومستشعرات أمامية وخلفية.

يتوفر بالسيارة أيضًا كاميرات بدلًا من المرايا الجانبية، ونظام فرامل ABS، الثبات الإلكتروني، ومنع الانزلاق، والحفاظ على المسار، وفرامل للطوارئ، والتنبيه للنقطة العمياء، ومساعدة صعود المنحدرات.

كما تمتلك السيارة الجديدة باقة من التجهيزات المتطورة والتقنيات يذكر منها شاشة تحكم كبيرة، ولوحة عدادات رقمية وشاشة ترفيه مركزية تعمل باللمس.، وفتحات USB متعددة، ونظام تحكم صوتي ذكي، وشحن لاسلكي.