لمحبي الألماني.. أوبل أسترا 2020 بأقل من 640 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن السيارات الألمانية التي تاريخ كبير بالشارع المصري، فضلًا على أن يكون سعرها مناسب.

تباع أوبل أسترا موديل 2020 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، والتي تباع بمتوسط سعري 630 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

مواصفات أوبل أسترا التفصيلية بالسوق المصري:

تتوفر السيارة في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها تتمكن "أسترا" أن تنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 207 كيلو مترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

تقف أوبل أسترا الألمانية على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وزينت السيارة بحليات جانبية وأمامية من الكروم، ويبلغ مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- 460 لترًا.

وزودت مقصورة السيارة بعدد من الكماليات المميزة أبرزها شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع، ومدخل تشغيل إسطوانات CD، ونظام التحكم من خلال عجلة القيادة، إضافة إلى خاصية التوصيل اللا سلكي -بلوتوث، خاصية التوصيل بمخارج USB - AUX، فرامل يد كهربائية، زجاج كهربائي.

أما وسائل الأمان التي تقدم بها السيارة بولندية التجميع لعملاء السوق المحلي، يأتي في مقدمها 4 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج مانع للانزلاق، برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج مساعد الطرق المرتفعة HAC، مثبت للسرعة، قفل مركزي، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

