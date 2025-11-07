لمحبي الألماني.. أوبل أسترا 2020 بأقل من 640 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة الاثنين الماضي، حدثًا صناعيًا بارزًا تمثل في وضع حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، إلى جانب أنكوش أرورا Ankush Arora، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الصناعة.

يقع مصنع المنصور الجديد بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار ويمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، وتصل نسبة الطاقة الإنتاجية المستهدفة خلال المرحلة الأولى حوالي 50 ألف سيارة سنويا وترتفع بعد 5 سنوات إلى 100 ألف سيارة سنويًا. ويستهدف تصنيع السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء ضمن خطة الدولة للتحول نحو النقل الأخضر.

ومن المتوقع أن السيارة إم جي 5 الجديدة التي تنتمي لفئة السيدان العائلية، هي أول سيارة تحمل شعار "صنع في مصر" للعلامة الصينية بمصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات MG5 التفصيلية:

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

تقدم إم جي 5 موديل 2026 بفئتين تبدأ من 799.990 جنيه للفئة الأولى، وفئة LUXURY سعرها 899.990 جنيه.