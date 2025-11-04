بفارق 150 ألف جنيه| تشتري "هيونداي توسان" أم "كيا سبورتاج" 2026

في مطلع شهر نوفمبر الحالي، أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن خفض أسعار السيارة "توسان" الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV بقيمة 100 ألف جنيه.

ويعد هذا التخفيض هو الثاني خلال شهرين من قبل الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، الأمر الذي يعزز - وفقًا لمراقبين - من قدرة توسان التنافسية في السوق المصري، خصوصًا في مواجهة كيا سبورتاج التي تتقارب معها في الفئة والمواصفات.

في التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2026:

أسعار هيونداي توسان وكيا سبورتاج في نوفمبر 2025

تتوفر هيونداي توسان الجديدة بأسعار تبدأ من 1.550.000 جنيه للفئة الأولى SHADOW، و1.700.000 جنيه للفئة BLAZE، والفئة REDLINE سعرها 1.800.000 جنيه.

أما الفئة NIGHT سعرها الرسمي 1.950.000 جنيه، والفئة BLACK DIAMOND سعرها 2.50.000 جنيه، والفئة NLINE (AWD) الأعلى تجهيزًا من توسان بـ2.150.000 جنيه.

في المقابل تتوفر كيا سبورتاج بأسعار تبدأ من 1.700.000 جنيه للفئة LX، والفئة EX الثانية سعرها الرسمي 1.800.000 جنيه، والفئة Highline الثالثة سعرها 1.950.000 جنيه.

وتقدم الفئة Premium الرابعة من سبورتاج الكورية بـ2.150.000 جنيه، فيما تباع الفئة GT-Line الأعلى تجهيزًا مقابل 2.250.000 جنيه.

التصميم الخارجي

تتمتع هيونداي توسان بتصميم مميز يتسم بالزوايا الحادة والسطوح الانسيابية، مما يعطيها مظهرًا رياضيًا مستقبليًا. مع جنوط رياضية بقياسات 18 و19 بوصة. يبلغ طول توسان 4.510 مم، بينما يصل عرضها إلى 1.865 مم، وارتفاعها إلى 1.650 مم.

أما كيا سبورتاج، فهي تأتي بتصميم رياضي مع خطوط منحنية تؤكد هويتها العصرية. تتميز الواجهة الأمامية بالشبكة العريضة والمصابيح LED إضافة إلى جنوط بقياس 17 و18 بوصة. طول السيارة يصل إلى 4.485 مم، مع عرض 1.865 مم، وارتفاع 1.645 مم، ما يجعلها أقل ارتفاعًا قليلًا من توسان.

المحرك والأداء

تعتمد هيونداي توسان على محرك 1.6 لتر توربو GDI بقوة 180 حصان وعزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر عند 4,500 لفة/دقيقة. تسارعها من 0 إلى 100 كم/س يتم في 9.1 ثانية، مع استهلاك وقود متوسط قدره 6.1 لتر لكل 100 كم.

أما كيا سبورتاج، فمزودة بمحرك 1.6 لتر توربوأيضًا بقوة 180 حصان وعزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر عند 4,500 لفة/دقيقة. تسارعها من 0 إلى 100 كم/س يتم في 9.1 ثانية أيضًا، لكن استهلاكها للوقود يصل إلى 7.5 لتر لكل 100 كم.

التجهيزات الداخلية

هيونداي توسان تأتي مع نظام ترفيهي يتضمن شاشة 12.3 بوصة، ودعم كامل لتطبيقات Apple CarPlayو Android Autoكما تحتوي على أنظمة أمان متطورة تشمل كاميرا 360 درجة، و 6 وسائد هوائية، ونظام المساعدة في الركن. المقصورة الداخلية تتميز بتصميم بسيط وأنيق مع مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، بالإضافة إلى إضاءة داخلية متكاملة و شاحن لاسلكي.

أما كيا سبورتاج فتأتي بتجهيزات مشابهة مع شاشة 8 بوصة في الفئات الأولى و 12.3 بوصة في الفئات الأعلى. تدعم السيارة أيضًا Apple CarPlay و Android Auto، وتوفر 6 وسائد هوائية، ونظام التحكم في الاستقرار. أما المقصورة الداخلية، فتتميز بـ مقاعد جلدية و إضاءة LED كما تتمتع بمزايا إضافية مثل فتحة سقف بانورامية و شاحن لاسلكي.

أنظمة الأمان

تتضمن هيونداي توسان مجموعة من الأنظمة التي تعزز الأمان أثناء القيادة، مثل نظام تحذير الاصطدام الأمامي و نظام الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى مراقبة ضغط الإطارات و نظام التحذير من النقطة العمياء.

أما كيا سبورتاج، فهي مجهزة بنظام أمان مشابه مع فرامل مانعة للانغلاق ABS ، مساعد الثبات على المنحدرات، و نظام تحذير الاصطفاف الأمامي والخلفي. كما تحتوي السيارة على كاميرا بانورامية 360 درجة لتحسين الرؤية أثناء الركن.

اقرأ أيضًا:

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة