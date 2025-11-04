نيسان تتصدر تراخيص "الملاكي" خلال أكتوبر بأكثر من 3 آلاف سيارة

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات فى تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير الرسمي، تربعت شيفورولية على القمة فى عدد المركبات العام حيث بلغت 4526 مركبه وفي المركز الثانى نيسان 3212 مركبه وفى المركز الثالث شيرى 3212 مركبه وفى المركز الرابع هيونداى 2274مركبة.

وجاءت إم جى في المركز الخامس بـ2062 مركبة وفي المركز السادس تويوتا بـ1377 مركبة وفي المركز السابع كيا 1376 مركبة وفي المركز الثامن مرسيدس 1223مركبة وفي المركز التاسع جيتور 1136وفي المركز العاشر سوزوكى 967 مركبة.

أما المركز الحادى عشر كان من نصيب بى واى دى بإجمالي 914 مركبة، والمركز الثانى عشر رينو 856 مركبة، والثالث عشر سكودا 846 مركبة، وفى المركز الرابع عشر سواست 678 مركبة، وفى المركز الخامس عشر بايك بـ657 مركبة.

وفي قطاع الملاكي احتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 3034 سيارة من بينهم (2097 صنى و557 سنتراو155 قشقاى و3سيارات باترول) وفي المركز الثاني شيرى 2838 سيارة، وهيونداى فى المركز الثالث 2263 سيارة وفى المركز الرابع ام جى 2062 سيارة.

واحتلت كيا المركز الخامس بـ1376 سيارة وسادسًا جيتور بـ1136 وفى المركز السابع مرسيدس 1105 سيارة وفى المركز الثامن تويوتا 940 سيارة وفى المركز التاسع بى واى دى 914 سيارة وفى المركز العاشر سوزوكى 848,.

في المركز الحادى عشر جاءت رينو بـ845 سيارة، وفى المركز الثانى عشر شيفرولية 825 والمركز الثالث عشر سواست 678 سيارة وفى المركز الرابع عشر بايك 657 سيارة وفى المركز الخامس عشر شانجان 644سيارة

أما قطاع النقل جاءت شيفرولية في المقدمة بـ3544 سيارة وفي المركز الثاني ايسوزو 254 مركبة وفى المركز الثالث تويوتا بـ181 مركبة وفي المركز الرابع نيسان بـ178مركبة، وخامسًا سوزوكي بإجمالي 114 سيارة.

