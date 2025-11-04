وايمو تتوسع في أمريكا بسيارات الأجرة ذاتية القيادة

سان خوسيه (د ب أ)

أعلنت شركة وايمو لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة مساء الإثنين اعتزامها توسيع نشاطها في تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة، حيث تستهدف توفير الخدمة في مدن سان دييجو ولاس فيجاس وديترويت العام المقبل.

يذكر أن الشركة المملوكة لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة جوجل، تعتبر رائدة في تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات، وتنقل أكثر من 250 ألف راكب أسبوعيا بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها في الولايات المتحدة وفقا لأحدث البيانات المتاحة.

تأتي هذه الخطوة في ظل منافسة من شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي يمتلك رئيسها التنفيذي إيلون ماسك خططا طموحة لجعل شركته للسيارات الكهربائية رائدة في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة. وقد صرّح بأن السيارات الأحدث من إنتاج تسلا مزودة بجميع التجهيزات اللازمة للعمل ذاتيا باستخدام الكاميرات فقط.

في المقابل، تعتمد وايمو وغيرها من شركات تطوير السيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك زوكس المملوكة لشركة أمازون، على أجهزة استشعار إضافية باهظة الثمن لمسح محيط السيارة، بهدف تعزيز السلامة.

ويوفر نهج تسلا ميزة من حيث التكلفة، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول ثقة المستهلك في هذه التقنية. حتى الآن، لا يعمل سوى عدد قليل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة من تسلا في مدينة أوستن، بولاية تكساس، حيث يقع مقر الشركة، كما يجلس الراكب في مقعد السائق أثناء تشغيل نظام القيادة الذاتية للتدخل في حال الضرورة.

وقال ماسك مؤخرا أن تسلا تتوقع أن تتمكن من تشغيل بعض المركبات بدون سائق بحلول نهاية العام، مع اعتزامها إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في عدد يتراوح بين ثماني و عشر مدن أمريكية بحلول ذلك الوقت.

وتخدم سيارات وايمو ذاتية القيادة حاليا الركاب في مدن سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس بكاليفورنيا، وفينيكس بأريزونا، وأتلانتا بجورجيا وأوستن بتكساس. وتليهما ميامي وواشنطن العاصمة. أما على الصعيد الدولي، فتدرس الشركة التوسع في لندن وطوكيو.