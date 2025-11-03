إعلان تحريري

حققت شركة كيا إنجازًا تاريخيًا جديدًا بعد أن سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا في مدى القيادة للمركبات الكهربائية بالكامل، حيث نجحت سيارتها PV5 وهي أول مركبة كهربائية خفيفة (eLCV) تصنعها كيا ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات (PBV) في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ بتحقيقها الإنجاز التالي:

"أطول مسافة تقطعها شاحنة كهربائية خفيفة تعمل بالبطارية أثناء حملها الحمولة القصوى بشحنة واحدة، بلغت 693.38 كيلومترًا (430.84 ميلًا)."

وقد استخدمت الشركة نسخة PV5 للنقل ذات المدى الطويل (Cargo Long Range) والمزودة بأربعة أبواب ببطارية سعتها 71.2 كيلوواط/ساعة، مع الحمولة القصوى المصرح بها والبالغة 665 كيلوجرامًا. وتمكنت السيارة من قطع المسافة المذكورة بشحنة واحدة، لتسجل معيارًا جديدًا في الكفاءة والقدرة على التحمل ضمن فئة المركبات الكهربائية التجارية الخفيفة.

وجرى الاختبار في 30 سبتمبر 2025 على الطرق العامة الواقعة في شمال فرانكفورت في ألمانيا، تحت ظروف تشغيل حقيقية تعكس الاستخدام اليومي.

وفي هذا الإطار قال هو سونغ سونغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيا: "الرقم القياسي الذي حققته سيارة PV5 للنقل يمثل محطة مهمة تجسد رؤية كيا في طرح حلول تنقل تتجاوز المفهوم التقليدي للنقل. هذا الإنجاز المذهل يبرهن أن منصة السيارات متعددة الاستخدامات ليست فكرة مبتكرة فحسب، بل نظام عملي وفعّال يمكن الاعتماد عليه في الواقع العملي."

الرقم القياسي في مدى السير يبرهن على كفاءة كيا PV5 في القيادة اليومية

تم تصميم مسار الاختبار بعناية ليحاكي واقع عمليات النقل والتوصيل اليومية. فعلى مدى دورة بلغت 58.2 كيلومترًا تضمنت طرقًا داخل المدن وخارجها، واجهت مركبة كيا PV5 للنقل إشارات المرور والتقاطعات والدوّارات وحركة السير المعتادة — تمامًا كما يواجهها سائقو أساطيل النقل في قيادتهم اليومية. ولم يتوقف التحدي عند ذلك، إذ اجتازت السيارة في كل دورة ارتفاعًا بلغ نحو 370 مترًا، وأكملت 12 دورة كاملة وهي محمّلة بحمولتها القصوى، قبل أن تتوقف في نهاية الدورة الثانية عشرة. هذه الظروف الصارمة أظهرت بوضوح كفاءة PV5 العالية وموثوقيتها الفائقة، لتثبت أنها شريك مثالي لحلول التنقل الحضري المستدام.

الأبطال خلف عجلة القيادة

شارك في هذا الحدث التاريخي عدد من الأبطال على رأسهم قادة السيارة التي حققت الرقم القياسي وهما كل من جورج بارو، الصحفي المتخصص في المركبات التجارية، وكريستوفر نيغماير، كبير المهندسين في المركز التقني التابع لشركة هيونداي موتور أوروبا.

يتمتع بارو الحائز على جوائز عالمية في مجال الصحافة بخبرة تفوق 15 عامًا في مجال تغطية شؤون السيارات التجارية الخفيفة، وهو عضو في لجنة تحكيم جائزة فان الدولية لأفضل سيارات العام" منذ عام 2016 ممثلًا عن المملكة المتحدة. أما نيغماير، الحاصل على شهادات في الهندسة الميكانيكية، فهو أحد أعضاء فريق تطوير PV5.

وقال بارو تعليقًا على هذا الإنجاز: "يشرفني أن أكون جزءًا من حدث تسجيل سيارة كيا لرقم قياسي مذهل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ لقد كانت رحلة مليئة بالتحدي وتجربة لا تُنسى. فقد أدهشني أداء كيا PV5؛ بعد أن قطعت أكثر من 690 كيلومترًا ببطارية واحدة وحمولة كاملة، هذا إنجاز ضخم، وأشك أن يتجاوزه المنافسين بسهولة! لقد كان التعاون مع كريستوفر والمركبة نفسها تجربة رائعة جعلتني فخورًا بالمشاركة في هذا التحدي الذي يوسع حدود ما يمكن أن تحققه المركبات الكهربائية".

وأضاف كريستوفر نيغماير: "بالنسبة لي كمهندس، كان هذا التحدي فنيًا وشخصيًا في آنٍ واحد. فقد جلب جورج خبرة كبيرة من خلال تجاربه مع سيارات أخرى، بينما كنت أمتلك ميزة معرفتي الدقيقة بكل تفاصيل PV5. سرعان ما تحولت التجربة إلى منافسة ودّية بيننا لمعرفة من يمكنه استخراج أكبر قدر من الطاقة من كل كيلوواط/ساعة. وفي النهاية، كانت السيارة هي من أبهرتنا بقدراتها".

وجرى الإعداد لمحاولة تحطيم الرقم القياسي بعناية شديدة، حيث أشرف خبراء من هيئتين ألمانيتين هما TÜV Hessen للفحص والمطابقة الفنية وbuck Vermessung المتخصّصة في المسح الهندسي والخرائط، على عملية تحميل المركبة والتأكد من مطابقة الوزن للمواصفات المقررة. كما تم توثيق الرحلة بالكامل عبر أجهزة تتبّع GPS وكاميرات داخل المقصورة. وقبل الانطلاق، جرى شحن بطارية PV5 للنقل بنسبة 100%، ثم أُغلِق منفذ الشحن وحجرة الحمولة بختم رسمي حتى انتهاء الرحلة التي استغرقت 22 ساعة و30 دقيقة متواصلة.

العضو الأول في عائلة المركبات متعددة الاستخدامات من كيا (PBV)

تُعد PV5 أول طراز في عائلة المركبات متعددة الاستخدامات من كيا، وهي مبنية على المنصة الكهربائية المعيارية للخدمات (E-GMP.S) المعنية بالابتكار والتصميم بمفهوم "الكتل القابلة للتشكيل"، والذي يتيح مرونة كبيرة في إنتاج نسخ متنوعة من السيارة، مثل نسخة النقل، والركاب، والنسخة المجهزة للكراسي المتحركة، كما أن هناك نسخة قابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات التجارية والشخصية المتنوعة.

توفر نسخة PV5 للنقل مساحة تحميل تصل إلى 4.4 متر مكعب، وقدرة حمولة تبلغ حتى 790 كجم، مع خيارات متعددة للبطاريات بسعات 51.5 و71.2 و43.3 كيلوواط/ساعة (الأخيرة ستتوفر لاحقًا)، بما يتناسب مع طبيعة استخدام كل عميل واحتياجات عملياته.

وقال سانغ داي كيم، النائب التنفيذي لرئيس شركة كيا ورئيس وحدة المركبات متعددة الاستخدامات: "يثبت هذا الإنجاز الكفاءة العالية والموثوقية التي تتمتع بها مركبة PV5. فالجمع بين توافر مدى سير طويل والعملية في القيادة اليومية يجسّد رؤيتنا في كيا لتقديم حلول تنقل أكثر ذكاءً واستدامة تساعد الأفراد والشركات على تعزيز الإنتاجية في حياتهم اليومية".

وبهذا الرقم القياسي المسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تؤكد كيا التزامها المستمر بابتكار حلول تنقل عصرية تتميز بالكفاءة والعملية والاستدامة. ومن المقرر عرض سيارة كيا PV5 للنقل التي حققت الرقم القياسي في معرض سولوترانز (Solutrans) بمدينة ليون الفرنسية (EurExpo) في القاعـة 5، الجناح C130، بدء من 18 نوفمبر 2025.

المواصفات الفنية لكيا PV5

البند التفاصيل

الطراز L2H1

المنصة المنصّة الكهربائية المعيارية للخدمات (E-GMP.S)

الطول (ملم) 4,695

العرض (ملم) 1,895

الارتفاع (ملم) 1,899 (من دون الهوائي)

قاعدة العجلات (ملم) 2,995

البطارية (كيلوواط/ساعة) 51.5 71.2

القوة (كيلوواط) 89.4 120

المدى (كم – وفق WLTP) 416 كم (مع بطارية 71.2 كيلوواط/ساعة)

الشحن

(دقيقة:ساعة) الشحن السريع بالتيار المستمر (10–80%) 0:30

الشحن بالتيار المتردد 11 كيلوواط (10–100%) 4:45 6:30

الإطارات 215/65R16

التسارع من 0 إلى 100 كم/س (مع بطارية 71.2 كيلوواط/ساعة) 12.4 (ثانية)

نصف قطر الدوران (م) 5.5

سعة التحميل (م³) 4.4

الوزن الإجمالي (كجم) 2,650 (لكافة الطرازات)

الحمولة (كجم) 790 (3 أبواب) / 745 (4 أبواب) 690 (3 أبواب) / 665 (4 أبواب)

مزايا الراحة مقاعد أمامية مكيفة (سخن، بارد)،عجلة قيادة مدفأة، مساحات تخزين متعددة، ميزة الشحن الخارجي، نقاط تثبيت أرضية، نظام الرؤية المحيطية.

أنظمة المساعدة نظام المساعدة على تفادي الاصطدام الأمامي 1.5، نظام تثبيت السرعة الذكي المعتمد على الملاحة، نظام البقاء في المسار مع خاصية اكتشاف اليدين على المقود.

※ المواصفات المعروضة تستند إلى الطراز الأوروبي وقد تختلف حسب سوق الإصدار.