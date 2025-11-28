أفاتار 12 الكهربائية في مصر بسعر يبدأ من 2.9 مليون جنيه.. أسعار ومواصفات

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، السيارة UNI-T كروس أوفر الخدمية موديل 2026 بتخفيض قدره 50 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تتوفر شانجان UNI-T لجديدة في مصر بفئتين مختلفتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 400 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و500 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لشانجان UNI-T الجديدة بالسوق المصري:

المحرك

تعمل سيارة UNI-T بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًا استثنائيًا، مع ناقل حركة Speed WET DCT-7، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing)

التجهيزات

تمتلك السيارة مقصورة مزودة بشاشة مسطحة قياس 10.3 بوصة للعدادات وشاشة ملتيميديا تعمل باللمس قياس 10.3 بوصة أيضًا كلاهما متصل كشاشة واحدة، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، تكييف هواء ثنائي المناطق، مقاعد كهربائية.

مواصفات أمان

تتوفر السيارة بمواصفات أمان تشمل أنظمة الفرامل المساعدة، 6 وسائد هوائية، نظام كاميرات بزاوية 360 درجة، إضاءة أمامية أوتوماتيكية، تحذير من التصادم الأمامي، والحفاظ على المسار، التوقف التلقائي قبل التصادم.

ويمتد ضمان السيارة إلى 6 سنوات أو 250.000 كيلومتر أيهما أقرب.

