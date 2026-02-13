إعلان

محافظ المنيا يكرم القارئ شهاب أحمد لتفوقه في حفظ وتلاوة القرآن

كتب : جمال محمد

06:45 م 13/02/2026

القاريء الطفل شهاب أحمد

المنيا-جمال محمد:

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، القارئ الطفل شهاب أحمد حسن، تقديرًا لتفوقه المشرف وحصوله على مراكز أولى على المستوى العالمي في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، إلى جانب تأهله في المرحلة الأولى من برنامج "دولة التلاوة" الذي ترعاه وزارة الأوقاف، بما يعكس صورة مشرفة لأبناء مصر في المحافل الدولية.

وجاء ذلك عقب افتتاح المسجد الكبير بقرية أبو شحاتة بمركز مطاي، وأداء شعائر صلاة الجمعة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وأعرب محافظ المنيا عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المصرية الناشئة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات، وبخاصة حفظة كتاب الله، لما لهم من دور محوري في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية بالمجتمع.

يُذكر أن القارئ شهاب أحمد حسن البالغ من العمر 13 سنة، حقق إنجازات بارزة، من بينها حصوله على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم بدولة قطر، والمركز الأول في التلاوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب حصوله على المركز الثاني في التلاوة من دول تنزانيا والعراق والجزائر وقطر، فضلًا عن دعوته إلى دولة تنزانيا للمشاركة كمُحكِّم في عدد من المسابقات القرآنية الدولية، ومشاركته أيضًا في إحياء عدد من اللقاءات والفعاليات الدينية بدولة ماليزيا.

