مفوضية أممية: القيود الأمريكية على النفط تعمق أزمة كوبا الاجتماعية والاقتصادية

كتب : مصراوي

06:38 م 13/02/2026

ناقلات النفط

(د ب أ)

انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، القيود التي تفرضها واشنطن على شحنات النفط إلى كوبا، وحذرت من أن هذا يعمق الأزمة الاجتماعية الاقتصادية في كوبا.

وفي ديسمبر الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار كامل على ناقلات النفط المفروض عليها عقوبات التي تحمل إمدادات من فنزويلا، قبل التهديد بفرض رسوم جمركية على موردي النفط الكوبي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية في بيان اليوم الجمعة، إن الحظر على النفط أدى إلى تفاقم أزمة غذتها عقود من الحظر المالي والتجاري، والظواهر الجوية الحادة.

وأشارت المتحدثة إلى أن المستشفيات، على سبيل المثال، تعتمد على الوقود الأحفوري المستورد، مضيفة أن نقص الوقود يؤثر على وحدات الرعاية المركزة وغرف الطوارئ وكذلك على إنتاج اللقاحات وشحنها وتخزينها.

ويدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إنهاء العقوبات الأحادية، بحسب البيان.

كوبا النفط أمريكا

