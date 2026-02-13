ترامب يمدح رئيس وزراء المجر ويدعمه لإعادة انتخابه

وكالات

مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وأعلن عن دعمه وتأييده في الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب على منصته تروث سوشيال، أن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، قائد قوي وذو سجل حافل بالإنجازات، مشيدًا بجهوده في حماية بلاده وتنمية اقتصادها وخلق فرص العمل وتعزيز التجارة ووقف الهجرة غير الشرعية وضمان سيادة القانون والنظام.

وتابع ترامب إن العلاقات بين الولايات المتحدة والمجر وصلت إلى مستويات جديدة من التعاون والإنجاز في ظل إدارته، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات جاءت بفضل دور أوربان الكبير.

وأضاف ترامب، أنه يتطلع لمواصلة العمل عن كثب مع أوربان لتعزيز مسار النجاح والتعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه فخور بدعمه لأوربان لإعادة انتخابه في عام 2022، ويشرفه أن يكرر هذا التأييد مرة أخرى.

ووصف ترامب في منشوره على تروث سوشيال، أوربان بأنه "صديق حقيقي ومقاتل"، مشددًا على أن الأخير يحظى بتأييده الكامل والمطلق لإعادة انتخابه رئيسًا لوزراء المجر، مؤكدًا: "لن يخذل أبدًا شعب المجر العظيم".