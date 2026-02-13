إعلان

وزيرة الخارجية الفلسطينية: السلام تأثر بتهميش السلطة الفلسطينية

كتب : عبدالله محمود

06:38 م 13/02/2026

وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان، إنه يجب تمكين الحكومة الفلسطينية، لافتة إلى أن ما يحدث في قطاع غزة ينعكس على الضفة الغربية.

وأكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن السلام تأثر بتهميش السلطة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، المحاولات الاسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

وأكدت الخارجية الفلسطينية، رفضها الشديد على مصادقة الكابينيت الاسرائيلي، على سلسلة قرارات بشأن إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية، إن هذه المصادقة بمثابة إعلان ارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان، مطالبة الدول والمؤسسات الدولية رفض وإدانة هذه الجريمة.

وطالبت الخارجية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

