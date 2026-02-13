قائمة بأسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر.. تبدأ من 670 ألف جنيه

بايك U5 بلس في مواجهة شانجان إيدو.. صراع السيدان الصينية في مصر

بعد طرحها في مصر.. بايك X35 تدخل قائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي، 5 سيارات جديدة لعملاء سوق السيارات المصري خلال شهر فبراير 2026 من العام الجاري.

تتنوع الطرازات التي تقدمها ميتسوبيشي للمقلبين على الشراء بين SUV و MPV وسيدان صغيرة وهاتشباك، وتبدأ أسعارها من 670,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر:

ميتسوبيشي إكليبس

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس بسعر يبدأ من 1.333.000 جنيه، وتصل أسعارها للفئة الخامسة الأعلى تجهيزا مليون 640 ألف جنيه.

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من إكليبس كروس على محرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة، لتكون أقوي سيارة للعلامة في مصر.

ميتسوبيشي أتراج

تقدم ميتسوبيشي أتراج الجديدة بسعر رسمي 670,000 جنيه.

ميتسوبيشي أتراج الجديدة تقدم بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

ميتسوبيشي ميراج

تتوفر ميتسوبيشي ميراج بسعر رسمي موديل 2025 بسعر رسمي 685 ألف جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

تضم وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

ميتسوبيشي إكسباندر

تتوفر ميتسوبيشي إكسباندر MPV العائلية سباعية المقاعد بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 300 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 390 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الجديدة Premium line سعرها مليون 475 ألف جنيه.

تعتمد إكسباندر على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات لتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

يقدم الوكيل المحلي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بثلاث من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و275 ألف جنيه بينما تصل الفئة الثانية سعرها مليون 325 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها مليون 450 جنيه.

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

اقرأ أيضًا..

بعد طرحها في مصر.. بايك X35 تدخل قائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر

فيراري يتألق في التجارب التحضيرية لموسم فورمولا 1 بقيادة لوكلير

أرخص سيارة أتوماتيك زيرو في مصر بأقل من 600 ألف جنيه.. تفاصيل