اتحاد الغرف التجارية يعلن تفاصيل الأوكازيون المبكر في رمضان

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأوكازيون السنوي بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية، سيتم تبكير موعده ليتواكب مع حلول شهر رمضان والأعياد، بهدف تمكين الأسر المصرية من الحصول على احتياجاتها بأقل الأسعار.

وأوضح عز خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية لضمان أن التخفيضات المعلنة تعكس خصومات حقيقية وليست وهمية.

وأضاف عز أن قانون حماية المستهلك حدد إجراءات واضحة لإرجاع السلع، سواء خلال فترة الأوكازيون أو في الأوقات العادية، موضحًا أن الشرط الأساسي للإرجاع هو أن تكون السلعة بحالتها الأصلية وعبوتها الأصلية ودون استعمال.

وتابع: عبارة "لا ترد ولا تستبدل" التي تعلنها بعض المحال التجارية تخضع للضوابط القانونية المنظمة، ولا يمكن تطبيقها بشكل مطلق أو مخالف للقانون.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن حركة الشراء تمثل شريان الحياة للاقتصاد، حيث تنعش الأسواق وتدير عجلة الإنتاج عبر تشغيل المحال التجارية والمصانع والعمال.

وأكد أن المنظومة لا تكتمل إلا بوعي المستهلك، داعيًا إلى ضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من محل، ومراجعة الجودة إلى جانب السعر، وتحديد مستوى الجودة المناسب وفق الإمكانيات المالية لكل مواطن.

وكشف عز عن تطور ملحوظ في أنماط الشراء، حيث تصل نسبة التجارة الإلكترونية حاليًا إلى نحو 40% من حجم السوق، بينما لا يزال 60% من المستهلكين يفضلون الشراء المباشر ومعاينة السلع قبل اقتنائها.

اقرأ أيضًا:

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة



5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ



