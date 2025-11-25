بعد جدل طرح طراز بـ555 ألف جنيه| تعرف على أسعار سيارات تويوتا الرسمية في

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي واي دي" BYD الصنيية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق النسخة الهجينة DM-i القابلة للشحن (Plug-in) من سيارتها Atto 2 الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة الـSUV المدمجة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة Atto 2 DM-i الجديدة تأتي بطول 4.3 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.7 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1400 لتر.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 لتر جاهز لدعم الرحلات الطويلة عند الحاجة، بينما يصل مدى السير الكهربائي إلى1000 كلم.

وتنطلق نسخةActive بقوة 168 حصان، مع بطارية بسعة 7.8 كيلووات ساعة، والتي تتيح إمكانية القيادة الكهربائية لمسافة تصل إلى 40 كلم فقط، بينما يتم التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 9.1 ثانية.

أما نسخة Boost فتنطلق بقوة 215 حصان، وتعتمد على بطارية أكبر بسعة 18 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يبلغ 90 كلم. ويتم التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 180 كم/س. أما استهلاك الوقود فيبلغ 5.1 لتر/100 كلم.

وتشتمل المقصورة الداخلية على شاشة بحجم 8ر8 بوصة لعرض معلومات القيادة، بينما تتوسط لوحة التحكم شاشة لمسية كبيرة بحجم 812.8 بوصة مخصصة للترفيه والاتصال. أما نظام الأوامر الصوتية فيعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتفاعل بذكاء مع التعليمات.

وتشتمل باقة التجهيزات على وسائد هوائية أمامية وجانبية ومثبت سرعة متوائم ونظام الحفاظ على المسار وتحذير من النقطة العمياء وتحذير عند فتح الأبواب والتعرف على إشارات المرور ونظام كبح للطوارئ وتحذير من حركة المرور الجانبية عند الرجوع للخلف.