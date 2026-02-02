بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟

"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات

أثار الموسيقار هاني مهنا، حالة من الجدل بسبب تصريحاته عن العلاقة بين الفنانات شادية وفاتن حمامة، قبل صدور قرار بمنعه من الظهور في البرامج.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لإعمال شؤونه بشأن تصريحاته التي تضمنت إساءة وهجومًا على عدد من رموز الفن المصري، ومنهم الفنانات شادية وفاتن حمامة، خلال استضافته في أحد البرامج.

ومع تصاعد الجدل بسبب تصريحات هاني مهنا، نرصد ماذا قالت الفنانة شادية في مذكراتها، وذلك من خلال الكتاب الذي صدر للكاتبة الصحفية أيريس نظمي.

وتحدثت شادية في فصل تحت عنوان "ذكريات مع فاتن"، عن أول لقاء في فيلم "ظلموني الناس"، وقالت: "كانت فاتن حمامة ممثلة كبيرة فى ذلك الحين، أما أنا فكنت أقدم أفلامي الأولى، لم يكن قد مضى على اشتغالي بالسينما سوى أربع سنوات فقط، أما هى فقد كانت فى قمة نجاحها.

ولا أذكر الآن اسم أول فيلم التقينا فيه لأول مرة، وإن كنت أذكر أنه كان من إنتاج ماري كويني".

وتابعت: "ولم أكن أشعر أبداً بالخوف من فاتن حمامة مثل الأخريات ولم أكن أخشى الظهور معها فى فيلم واحد رغم كل هذه الشهرة التي حققتها.. فاللون الذي أقدمه يختلف عن اللون الذي تقدمه هي.. والأدوار التي تناسبني بعيدة عن الأدوار التي تناسبها.. أنا مطربة وعندي موهبة التمثيل وهي ممثلة كبيرة.. لذلك لم أشعر بالخطر أو الخوف منها".

وتابعت شادية: "وأستطيع القول أن أحسن الأفلام التي استمتعت فيها بالتمثيل هي التي اشتركت مع فاتن حمامة في تمثيلها.. إنها منافسة رائعة جداً.. لأنها كممثلة كبيرة تدفع من يقف أمامها للإجادة وبذل المجهود الكبير.. ولا أنكر مشاعر الغيرة التي كانت تملأ قلبينا.. لأنها كانت غيرة التنافس الفني وليست غيرة الكره والحقد.. لدرجة أني كنت حينما أؤدي مشهداً جيداً أضحك لأغيظها.. فتقول لي (طيب.. طولي بالك.. وشوفي المشهد اللي جاي)".

وأوضحت: "لم تكن عندنا أية عقد نفسية.. وكان الوقت يضيع في الحديث عن العمل.. تحدثني هي عن دورها وأحدثها أنا عن دوري.. مناقشات كانت دائماً في صالح الفيلم نفسه.. وظهرنا معاً في أربعة أفلام.. الفيلم الأول الذي نسيت اسمه وفيلم (أشكي لمين) وفيلم (موعد مع الحياة) الذي كان أول إنتاج لفاتن حمامة.. ثم فيلم (المعجزة)".

وعن كواليس التعاون في "المعجزة"، قالت :"بعد أن علمت باختياري للدور قلت لفاتن (أنا مشغولة يا فاتن بفيلم آخر.. وأنا أثق فيك جداً.. وأرجو أن تقرأي الدور الذي سأمثله وأن تهتمي به.. وكأنه دورك بالضبط.. وإذا كانت فيه أية عيوب فنية فأرجوك أن تقوليها للمخرج ولكاتب السيناريو حتى يمكن تلافيها.. إنني معتمدة عليك يا فاتن.. فليس لدي وقت الآن لمراجعة الدور.. ولكنني واثقة فيك).

و أكملت: "والحقيقة أن فاتن نفذت كل ما طلبته منها.. اهتمت بالدور أثناء كتابته وراجعته وناقشت مزاياه وعيوبه مع المخرج وكاتب السيناريو.. ولم أشعر أني كنت بعيدة.. بل إن اهتمامها بدوري كان يفوق اهتمامى أنا به.. اعتبرته دورها هي وأعطته نفس الاهتمام الذي توليه لأدوارها.. ولذلك جاء الدور جيداً وملائماً لي.. بل إني أعتبره من أنجح أدواري بسبب اهتمام فاتن به أثناء الكتابة وأثناء غيابي وانشغالي بدور آخر فى فيلم آخر".