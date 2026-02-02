جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي

يضم سور الأزبكية الذي يشغل قاعة 5 في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين، عددًا من الأجنحة التي تعرض مقتنيات نادرة تعود إلى عقود مضت، من بينها صحف وجرائد قديمة يرجع تاريخها إلى عام 1957.

وشهد الجناح عرض أعداد من الصحف التي تحكي أخبار ووقائع تلك الحقبة الزمنية، وهو ما أثار انبهار وفضول الزوار، خاصة في ظل توافر مقتنيات تعكس تاريخًا ثقافيًا وصحفيًا ثريًا، وتجعل الزائر يعيش أجواء الماضي داخل أروقة المعرض.

ويُقبل الزوار على جناح الأزبكية ليس فقط لأسعاره المناسبة، ولكن أيضًا لما يقدمه من تجربة ثقافية فريدة تجمع بين الحنين إلى الماضي واكتشاف كنوز نادرة.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

