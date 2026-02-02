إعلان

قرار جمهوري بتعيين السيد جمعة خاطر عميدًا لكلية الزراعة بجامعة بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:20 م 02/02/2026

الدكتور ناصر الجيزاوي

أعلن ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، صدور قرار جمهوري بتعيين السيد جمعة خاطر، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، عميدًا لكلية الزراعة بالجامعة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لعميد الكلية الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام منصبه، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي بكلية الزراعة، ودعم دورها في خدمة المجتمع.

كما وجّه رئيس جامعة بنها الشكر والتقدير لمحمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة السابق، تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة وعطاء ملموس خلال فترة توليه عمادة الكلية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يُعد إضافة مهمة لمسيرة الكلية والجامعة.

ناصر الجيزاوي جامعة بنها السيد جمعة خاطر

