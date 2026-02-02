إعلان

إضراب عمالي يشل حركة النقل العام في ألمانيا

كتب : مصراوي

03:17 م 02/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شلّ إضراب دعا إليه أحد أكبر اتحادات العمال في ألمانيا، حركة النقل العام في أنحاء البلاد الإثنين، في إطار نزاع بشأن الأجور وظروف العمل.

وزادت الأحوال الجوية الشتوية القاسية وتكوّن الجليد في مناطق واسعة من البلاد من صعوبة تنقّل الركاب، إذ أصبحت البدائل مثل المشي أو ركوب الدراجات أكثر خطورة من المعتاد.

ويطالب اتحاد “فيردي” بتقصير فترات المناوبات للعاملين في النقل العام، ورفع البدلات الممنوحة للعمل في المساء وعطلات نهاية الأسبوع.

ودعا الاتحاد نحو 100 ألف موظف في 150 شركة نقل إلى المشاركة في الإضراب.

وفي بعض الولايات، يطالب الاتحاد أيضا بزيادات في الأجور بنحو 10 في المئة.

وقال المتحدث باسم "فيردي" أندرياس شاكرت لقناة "زي دي أف" إن “عدم الإضراب من أجل ظروف أفضل سيجعل الوظائف غير جذابة، كما شهدنا في السنوات الماضية".

ويشمل الإضراب خدمات المترو والحافلات والترام في جميع الولايات باستثناء ساكسونيا السفلى. غير أن قطارات الخطوط الرئيسية والإقليمية تواصل عملها.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات داعمة للإضراب، بينها تجمعات في مدينتي هامبورج وساربروكن.

ووصف مشغّل النقل في برلين "بي في جي" الإضراب بأنه "غير متناسب"، داعيا "فيردي" للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويأتي إضراب الاثنين بعد تحركات تحذيرية الشهر الماضي على مستوى القطاع العام، في وقت تدق النقابات ناقوس الخطر بشأن نقص اليد العاملة وتراجع القدرة الشرائية للموظفين.

هذا المحتوى من

AFP

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إضراب عمالي ألمانيا حركة النقل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج
علاقات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
لماذا قفزت أسعار فوانيس الزيت من 800 إلى 4 آلاف جنيه هذا الموسم؟
اقتصاد

لماذا قفزت أسعار فوانيس الزيت من 800 إلى 4 آلاف جنيه هذا الموسم؟
"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
زووم

"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
أخبار السيارات

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر