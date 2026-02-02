كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا

بعد تخفيض 100 ألف جنيه.. رينو داستر تدخل مواجهة مباشرة مع بايك X55

أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت (KME)، الوكيل المحلي لعلامة كايي الصينية في مصر، توقيع عقود لتجميع طرازات العلامة محليًا داخل السوق المصري، في خطوة تستهدف تعزيز تواجد «كايي» بالسوق المحلية ودعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة التجميع المحلي بطراز كايي X3 Pro لأول مرة في مصر، على أن ينطلق الإنتاج الرسمي للسيارة خلال شهر نوفمبر 2026.

وستقوم الشركة بتجميع طرازاتها داخل أحد مصانع تجميع السيارات الحكومية، والتي سيتم تأجيرها بهدف التجميع، تمهيدًا لإطلاق أولى سيارات كايي المجمعة محليًا خلال الفترة المقبلة.

كايي X7

قدمت السيارة في السوق المصري من فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و395 ألف جنيه.

تُقدم السيارة بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.

على مستوى الأمان، تأتي السيارة بست وسائد هوائية تشمل جميع المقاعد، وهيكل عالي الصلابة، بالإضافة إلى نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتكنولوجيا قيادة ذكية من المستوى الأول تشمل أنظمة مساعدة إلكترونية للقيادة.

كايي X3 Pro

تباع الفئة الأولى من X3 Pro بـ810 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 860 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

تتضمن السيارة أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.

