الداخلية تضبط 360 قضية مخدرات و80 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 360 قضية مخدرات و80 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 63,461 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، منها 331 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و98 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، و13 كيلو جرامًا من مخدر الهيروين.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟