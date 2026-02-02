إعلان

وكيل أوبل يقدم صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات لموديلات 2026.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

01:36 م 02/02/2026 تعديل في 01:46 م

سيارات أوبل فى مصر

أعلنت مجموعة منصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل التجارية في مصر، عن إطلاق عرض صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو حتى 60.000 كيلومتر، أيهما أقرب، على جميع موديلات أوبل موديل 2026.

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة الألمانية، أن عرض الصيانة المجانية يسري على السيارات المباعة في الفترة من 1 فبراير الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المقبل فقط، وذلك طبقًا للشروط والأحكام.

ويأتي هذا العرض، بحسب بيان، ليمنح العملاء تجربة قيادة بلا قلق، ويعكس التزام منصور للسيارات بتقديم قيمة حقيقية وطويلة الأمد لمالكي سيارات أوبل، من خلال خدمات ما بعد البيع، بما يعزز الثقة والمصداقية ويؤكد مكانة أوبل كعلامة موثوقة في مصر.

ويشمل العرض الرمضاني الحصري جميع موديلات OPEL 2026 المتاحة في مصر، وهي Corsa،Mokka، Grandland، مع إتاحة خدمات الصيانة المجانية وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

وتجمع موديلات OPEL 2026 بين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة، وأنظمة الأمان الحديثة، والتصاميم الجريئة، لتوفر تجربة قيادة متفوقة تمنح السائق إحساسًا بالسيطرة والثقة على الطريق، وتميز سيارات أوبل عن المنافسين في فئتها.

ويعكس هذا العرض استراتيجية منصور للسيارات في تعزيز رضا العملاء وبناء قاعدة عملاء قوية ومستدامة في مصر، مع التأكيد على التزام الشركة المستمر بالابتكار وتقديم تجربة امتلاك متكاملة.

أسعار السيارات سيارات أوبل سيارات 2026 شهر رمضان صيانة السيارات

