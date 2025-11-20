تقدم مجموعة جي پي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر،السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كأرخص سيارة للعلامة بالسوق المحلي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار ديبال S05 الجديدة بمصر:

أداء محرك ديبال S05

تقدم ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تعتمد نسخة المدى الممتد على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا (NEDC) بفضل مولد الطاقة الإضافي، مع الاعتماد على تقنية FORCE لإدارة الطاقة بذكاء، ونظام تسخين البطارية عالي الكفاءة لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

منظومة الأمان في ديبال SO5 الجديدة

تقدم ديبال SO5 الجديدة بمنظومة كبيرة من الأمان في مقدمتها فرامل مضادة للانغلاق مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا لضمان ثبات وأداء مثالي عند التوقف المفاجئ. كما يدعمها نظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامجا التوازن عند المرتفعات والمنحدرات لتوفير قيادة آمنة في مختلف الظروف، إضافة إلى مكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي لسهولة الاستخدام، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة تحذير للمسافة الأمامية والخلفية، ورؤية بزاوية 540° لمحيط السيارة لزيادة وعي السائق بما حوله، مع مرايا داخلية ذاتية التعتيم تقلل من وهج الإضاءة ليلاً.

ولتعزيز القيادة الذكية، توفر السيارة خاصية المساعدة في الزحام، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي مع خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الخروج من الحارة وخاصية الحفاظ على القيادة داخلها. كما تشمل مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه من الاصطدام الخلفي، مع خاصية التنبيه والتوقف التلقائي عند الرجوع للخلف، فضلاً عن التحكم الذكي في الإضاءة العالية الذي يمنح السائق رؤية أوضح دون إزعاج المركبات الأخرى.

أسعار وفئات ديبال SO5 الجديدة

وبعد ارتفاع أسعارها أصبحت سيارة ديبال SO5 الجديدة تبدأ من مليون و490.000 جنيه بدلًا من مليون و450.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه بدلًا من مليون و600.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

