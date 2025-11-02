هل تصدق.. السيارات الكهربائية تصدر انبعاثات تتجاوز سيارات البنزين

أظهرت دراسة حديثة نتائج مثيرة للجدل، أكدت أن السيارات الكهربائية ليست بالضرورة الخيار الأكثر صداقة للبيئة، فهي تنتج انبعاثات كربونية أعلى من السيارات التقليدية خلال السنوات الأولى من تشغيلها.

الدراسة التي أجراها فريق من جامعة ديوك الأمريكية استخدمت نموذجًا تحليليًا شاملاً لتقدير الانبعاثات الناتجة عن دورة حياة السيارة بالكامل، بدءًا من إنتاج الوقود أو البطاريات، مرورًا بتجميع المكونات، وانتهاءً بمرحلة التشغيل.

وتوصل الباحثون إلى أن السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات تنتج في أول عامين من الاستخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها العاملة بالبنزين أو الديزل.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا التفاوت إلى العمليات الصناعية المرتبطة بتصنيع البطاريات، وخاصة استخراج معدن الليثيوم المستخدم في خلاياها، وهي عمليات تستهلك كميات ضخمة من الطاقة والمياه، وتتم غالبًا في دول مثل أستراليا وتشيلي والصين، مما يرفع من البصمة الكربونية الإجمالية للسيارة في مراحلها الأولى.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور بانكاج سادافارت، أن تصنيع البطاريات واستخراج المواد الخام يمثلان نحو نصف إجمالي الانبعاثات الناتجة عن السيارة الكهربائية خلال عامها الأول فقط، مشيرًا إلى أن هذه الانبعاثات تبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع مرور الوقت واستخدام السيارة.

ومع استمرار الاستخدام لعدة سنوات، تتراجع الفجوة تدريجيًا، حيث تُظهر النتائج أن السيارات الكهربائية تتفوق على سيارات البنزين والديزل من حيث الأثر البيئي بعد مرور نحو عامين، لتسهم لاحقًا في خفض كبير لانبعاثات الكربون التراكمية خلال فترة تشغيلها التي قد تصل إلى 18 عامًا.

كما بينت الدراسة أن السيارات الكهربائية لا تنتج أي انبعاثات مباشرة أثناء القيادة، إلا أن الأثر البيئي غير المباشر يظل قائمًا بسبب استهلاك الطاقة في مراحل الإنتاج. وقدرت الدراسة أن التكلفة البيئية السنوية لانبعاثات سيارة كهربائية تبلغ نحو 629 دولارًا، مقابل 1605 دولارات لسيارة تعمل بالبنزين أو الديزل.

ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن المركبات الكهربائية ليست خالية تمامًا من الملوثات، إذ تنتج جسيمات دقيقة ناتجة عن تآكل وسادات الفرامل والإطارات بسبب وزنها الزائد، ما يعرف باسم "التلوث غير الناتج عن العادم".

وبحسب الدراسة، فإن السيارات الكهربائية تمثل خيارًا أنظف على المدى الطويل، خاصة في الدول التي تعتمد على مصادر طاقة نظيفة لتوليد الكهرباء، إلا أن أثرها البيئي المبكر يؤثر بشكل كبير على سمعتها كونها سيارات صديقة للبيئة.

