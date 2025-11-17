إعلان

في نوفمبر.. أرخص سيارة تقدمها بايك الصينية في مصر

كتب - محمد جمال:

02:32 م 17/11/2025
تعد السيارة بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان العائلية الجديدة، كأرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة الأولى، و750 ألف جنيه للفئة القياسية، و855 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لبايك U5 Plus بالسوق المصري:

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تأتي بايك U5 Plus السيدان بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

تقدم U5 Plus بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر.

كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

مقصورة سيارة بايك يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

بايك U5 Plus عالم السيارات السيارات الجديدة

