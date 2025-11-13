هل السوق المصري يواجه أزمة بسبب سيارات 2025؟ "خبير يوضح"

علق المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، على ما يتم تداوله بشأن وجود أزمة لدى بعض الوكلاء والموزعين بسبب تكدس سيارات موديل 2025 مع اقتراب نهاية العام.

ونفى مسروجة في تصريح لـ"مصراوي" صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن غالبية سيارات 2025 تم بيعها بالفعل من خلال الحجز المسبق، وذلك نتيجة التزام الوكلاء باستيراد كميات محدودة تتناسب مع حجم الطلب في السوق المحلي، دون وجود فائض يذكر.

وأوضح أن هذه السياسة تعتمد على دراسات دقيقة يجريها معظم الوكلاء المحليين لتجنب تراكم السيارات غير المباعة داخل صالات العرض أو المخازن، ولتفادي اللجوء إلى البيع بأسعار تقل عن السعر الرسمي.

وأضاف الخبير أن الفارق السعري بين طرازات 2025 و2026 لا يتجاوز 1 إلى 2% فقط من سعر السيارة، مشيرًا إلى أن سيارات 2025 تمتاز بتسليمها الفوري، في حين أن طرازات 2026 قد تتطلب فترات انتظار تمتد لعدة أشهر حتى تتوافر في السوق.

وفيما يتعلق بتخفيضات الأسعار التي يشهدها السوق في نهاية العام، أوضح مسروجة أن هذا الأمر شائع في الأسواق العالمية، إذ تلجأ الشركات عادة لتقديم عروض لتصريف مخزون العام المنقضي استعدادًا لطرح الطرازات الأحدث، غير أن الوضع في مصر يختلف نظرًا لطبيعة الطلب والإمداد المحدودة نسبيًا.

وأكد أن العروض والخصومات التي يعلن عنها بعض الوكلاء حاليًا ترتبط في الغالب بطرازات 2026 الجديدة لتعزيز القدرة التنافسية داخل السوق، وليست لتصريف سيارات 2025.

واختتم مسروجة تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض التجار قد يلجؤون إلى خفض الأسعار بشكل محدود في نهاية العام لتصفية ما تبقى لديهم من سيارات، إلا أن هذه الحالات تظل استثنائية، وتقتصر على عدد محدود من الطرازات وبنسب خصم بسيطة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه عن السعر الرسمي.

