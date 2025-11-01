في نوفمبر.. أرخص سيارة جديدة تقدمها هافال بمصر

ألفا روميو تطلق Junior الجديدة.. تبدأ من 30 ألف يورو

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هافال"Haval التجارية في مصر، السيارة Jolion فيس ليفت الجديدة في مصر كأرخص سيارة للعلامة بمصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

تبدأ أسعار هافال Jolion FL في السوق المصري من مليون و175 ألف للفئة الأولى، ومليون و225 ألف للثانية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هافال Jolion FL في مصر:

تعتمد سيارة هافال Jolion FL على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءًا من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة تمتلك كاميرات 360 درجة، فيما الفئة الأعلى تحتوي على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الكبح التلقائي أثناء الطوارئ.

تشمل تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزًا بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.