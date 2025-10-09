ما السيارة التي وضعت نيسان في صدارة المبيعات بمصر 2025؟

تصدرت نيسان اليابانية قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بالسوق المصري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 الجاري، وذلك بعد أن بلغ إجمالي مبيعاتها بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 15.777 بحصة سوقية 19%.

وبالرغم من تقديم العلامة اليابانية عبر وكيلها المحلي 7 سيارات مختلفة السعات والاستخدامات، تبقى نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة المجمعة محليًا السيارة الأنجح والأكثر مبيعًا خلال العام الجاري.

تقدم نيسان صني موديل 2026 خلال شهر أكتوبر الجاري بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 690.000 جنيه للفئة AT Base القياسية، والفئة AT Mid الثانية سعرها 745.000 جنيه، فيما سعر الفئة AT Super salon بـ795.000 جنيه.

تقدم نيسان صني بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

