انطلاق الفئة S من أستون DB12 الرياضية بـ12.8 مليون جنيه.. صور وتفاصيل

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق الموديل S الجديد من أيقونتها DB12 الرياضية في عام 2026.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن السيارة DB12 S الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4.0 لتر، والذي يزأر بقوة 515 كيلووات/700 حصان بدلا من 500 كيلووات/680 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة انخفض زمن التسارع بمقدار عُشر ثانية ليصل إلى 3.5 ثانية، في حين تظل السرعة القصوى كما هي 325 كلم/س.

وتتميز السيارة DB12 S الجديدة بأنها أكثر رشاقة وجاذبية من الموديل الأساسي، كما أنها تتمتع بتصميم أكثر حدة وتشتمل على نظام عادم رباعي الأنابيب من التيتانيوم ذي صوت أقوى.

ووفقًا لأحدث قائمة تسعير فإن الموديل S من أستون مارتن DB12 يتوفر في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 270 ألف دولار أي ما يعادل (12 مليونًا و846 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

