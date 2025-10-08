رئيس جينباي إيجيبت يكشف تفاصيل تصنيع سيارات العلامة الصينية بمصر

أعلنت شركة جينباي رويال ايجيبت، الوكيل المحلي لعلامة جينباي الصينية في مصر، توقيع اتفاقية خلال أيام قليلة تقضي ببدء الإنتاج المحلي لطرازات جينباى بالسوق المصري لأول مرة.

وقال خالد سعد رئيس شركة جينباى إيجيبت والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إنه ستكون هناك زيارة لوفد رفيع المستوى من شركة "جينباي شينيانج أتوماتيف" يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، لحضور مراسم توقيع عقود تصنيع طرازات جينباي محليًا لأول مرة.

وأضاف سعد في تصريح لـ"مصراوي" أن شركته تعاقدت مع «عز العرب السويدى» لاستخدام خطوط إنتاجها بهدف تجميع ميكروباص جينباى هاى إس محليًا، موضحًا أن شركته تسعى لتسريع خطط التجميع المحلى لمركبات النقل الجماعى، على أن يتم البدء فى عمليات التصنيع والطرح الرسمى فى السوق المصرية قبل نهاية العام الجارى.

يذكر أن علامة جينباي الصينية تقدم في الوقت الراهن ثلاث سيارات "ميكروباص" لنقل الركاب بالسوق المصري وهي جينباي H1، وجيبناي H2 ذات السقف العالي، وجينباي H2S.

اقرأ أيضًا:

السير عكس الاتجاه.. مخالفة مرورية تبدأ بالغرامة وتصل بك إلى السجن

مبيعات السيارات بمصر تتجاوز 105 آلاف سيارة في أول ثمانية أشهر من 2025

أسعار ومواصفات نيسان X-Trail بعد التخفيضات الأخيرة