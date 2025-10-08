شانجان تطلق سيارتها Deepal S05 الكهربائية في الأسواق.. صور وتفاصيل

في أكتوبر.. تعرف على أرخص كروس أوفر "أتوماتيك" أوروبية بمصر

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة شانجان الصينية لصناعة وتطوير السيارا، عن إطلاق سيارتها Deepal S05 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Deepal S05 الكهربائية المدمجة تأتي بطول 4.60 متر وارتفاع 1.60متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 492 لترا، إلى جانب 159 لترا إضافية في الصندوق الأمامي.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Deepal S05 الجديدة على نظام الدفع الخلفي بقوة 160 كيلووات، مع عزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر، بينما يبلغ مدى السير 485 كلم وفقا لدورة القيادة WLTP.

كما تتوفر السيارة بنسخة دفع رباعي، والتي تجمع بين محرك بقوة 160 كيلووات في المحور الخلفي وآخر بقوة 120 كيلووات في المحور الأمامي، مع مدى سير يبلغ 445 كلم وفقا لدورة القيادة WLTP.

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بالبساطة؛ حيث تشتمل على شاشة لمسية بحجم 15.3 بوصة، والتي تحل محل كل الأزرار تقريبا.

كما تتوفر شاشة Head-up (شاشة السائق)، والتي تحل محل شاشة العدادات التقليدية.