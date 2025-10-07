تراخيص السيارات الملاكي الجديدة بمصر تتجاوز 19 ألفًا في سبتمبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات فى تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب تقرير المجمعة المصرية، بلغ عدد المركبات الجديدة التي استخرجت تراخيص 56.690 مركبة بنسبة ارتفاع 8%عن شهر أغسطس، ومن بين المركبات التي صدر لها وثائق تأمينية 1.912 مركبة موديل 2022 و 1.406 مركبة موديل 2023 و2.765 مركبة موديل 2024 و30.647 مركبه موديل 2025 و19.960 مركبه موديل 2026.

السيارات الملاكي

أوضخ التقرير أن عدد السيارات الركوب "الملاكي" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19.396 سيارة بنسبة انخفاض 0.8%عن أغسطس، من بينها 265 سيارة موديل 2022 و522 سيارة موديل 2023 و879 موديل 2024 و6.024 موديل 2025 و11.706 موديل 2026.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 32.133 بإرتفاع 14.7% عن شهر أغسطس، من بينها 1.473 دراجة موديل 2022 و 757 دراجة نارية موديل 2023 و 1.700 موديل 2024 و 22.944 موديل 2025 و5.259 دراجة موديل 2026.

مركبات النقل

وعن سيارات النقل فقد بلغ عددها 2.942 سيارة من بينها 48 سيارة موديل 2022 و 80 سيارة نقل موديل 2023 و129 سيارة موديل 2024 و 671 موديل 2025 و2.024 سيارة موديل 2026.

