برلين (د ب أ)

أعلن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا أن عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي تم ترخيصها لأول مرة في الشهر الماضي بلغ 45 ألف و500 سيارة ما يشكل حوالي 20% من إجمالي السيارات الجديدة التي تم ترخيصها في سبتمبر الماضي.

بهذا يحقق عدد عدد السيارات الكهربائية المسجلة حديثاً في سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة تقارب 32٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

يُذْكَر أن عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها لأول مرة في أغسطس/آب الماضي بلغ 39 ألف و400 سيارة، ما شكل حصة سوقية بـ 19%.

ومع ذلك، سجلت شركة تسلا الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك تراجعاً في الشهر الماضي، وإن كان أقل حدة مما في الأشهر السابقة. فقد انخفض عدد سيارات تسلا المسجلة حديثاً في ألمانيا بنسبة 4ر9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما وصلت نسبة الانخفاض في أغسطس 2025 إلى قرابة 40% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.

ويُعزى الارتفاع الإجمالي الملحوظ في تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة إلى التدني الشديد في عددها في العام السابق، إذ شهد عام 2024 تراجعاً حاداً في مبيعات سيارات الركاب الكهربائية بسبب إلغاء برامج الدعم الحكومية، وذلك قبل أن يتعافى السوق مرة أخرى في هذا العام.

وعلق كونستانتين جال من شركة الاستشارات "واي إي" على هذه النتائج قائلا إن "لا ينبغي لمعدلات النمو المشجعة الحالية في قطاع السيارات الكهربائية أن تلفت الأنظار عن حقيقة أن مستويات المبيعات أقل بكثير من التوقعات الأصلية"، معربا عن اعتقاده بأنه لا يزال من غير الممكن الحديث عن حدوث زيادة حقيقية في حركة التنقل الكهربائي.

ووصل إجمالي عدد السيارات الجديدة التي تم ترخيصها في ألمانيا لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 235 ألف و500 سيارة بزيادة بنسبة 8ر12% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، لكن النظرة الأوسع تُظهر أن سوق السيارات ما زال راكداً، إذ إن إجمالي ما تم تسجيله من السيارات الجديدة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي سجل تراجعا بنسبة 3ر0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الخبير جال إن "الزيادة في سبتمبر ليست بداية تحول في الاتجاه. فالوضع الاقتصادي في ألمانيا لا يزال قاتماً، وتتضح بشكل متزايد المشاكل الهيكلية الهائلة التي تواجه ألمانيا كموقع للأعمال، كما أن مزاج الشركات والمستهلكين سيء". وأشارت تقديرات جال إلى أن مبيعات السيارات الجديدة للعام بأكمله ستكون تقريبًا بنفس مستوى العام الماضي، أي أقل بأكثر من 20% من مبيعات عام 2019.

أما من حيث نوعية المسجلين، فقد تم تسجيل نحو 66٪ من السيارات الجديدة باسم شركات، فيما شكّلت سيارات الدفع الرباعي نسبة 6ر33% من جميع السيارات الجديدة، لتبقى الفئة الأهم في سوق السيارات الألماني.