هيونداي أكسنت RB تقدم في مصر بتخفيضات تصل 30 ألف جنيه

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن آخر تسعير للسيارة هيونداي أكسنت RB السيدان العائلية موديل 2026.

وتقدم هيونداي أكسنت RB المجمعة بمصانع الشركة بـ4 فئات بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري، بتخفيضات وصلت 30 ألف جنيه لبعض الفئات.

بحسب القائمة الأخيرة تقدم أكسنت RB بأسعار تبدأ من 799.900 جنيه للفئة الأولى دون أي تغيير، والثانية قدمت مقابل 809.900 ألف جنيه بدلاً من 829.900 جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه.

أما الثالثة تراجع سعرها إلى 850.000 ألف جنيه بدلاً من 875.000 جنيه بتخفيض 25 ألف جنيه، وكشفت القائمة الأحدث عن اختفاء الفئة الرابعة من السيارة، بينما قدمت الفئة عالية التجهيزات مقابل 899.000 جنيه بدلاً من 930.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي.

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

