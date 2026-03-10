أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب "لا يستبعد أي خيار" في الحرب الدائرة مع إيران، بما في ذلك إمكانية نشر قوات برية أمريكية داخل الأراضي الإيرانية، مما يرفع سقف التوقعات حول تحول المواجهة إلى غزو شامل.

خيار الغزو البري "مطروح"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بمسألة القوات البرية، فقد تحدث الرئيس عن ذلك مرارا وتكرارا؛ وبحكم حكمة القائد الأعلى، فإنه لا يستبعد أي خيارات من الحسابات".

ورفضت ليفيت تأكيد أو نفي تسريبات يروّجها الديمقراطيون في "كابيتول هيل" حول تفكير الرئيس الحالي، واصفة إياها بـ"محاولات للتشويش".

تحذيرات ديمقراطية من "الغزو"

جاءت تصريحات البيت الأبيض ردا على مخاوف أثارها أعضاء بمجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بينهم السيناتور ريتشارد بلومنتال، الذي قال عقب إحاطة بشأن إيران: "يبدو أننا في طريقنا لنشر قوات أمريكية على الأرض في إيران لتحقيق الأهداف العسكرية المطروحة".

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.