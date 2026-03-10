إعلان

"بالصواريخ والمسيّرات".. إيران تتوعد أمريكا بإيقاف أسطولها في مضيق هرمز

كتب : مصطفى الشاعر

10:25 م 10/03/2026

علي رضا تنكسيري

شن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، سلسلة من التهديدات المباشرة ضد التحركات الأمريكية في "مضيق هرمز"، معلنا صدور أوامر بـ "إيقاف" أي تحرك للأسطول الأمريكي أو حلفائه باستخدام ترسانة الصواريخ والغواصات المسيّرة، في تصعيد ينذر بانفجار المواجهة البحرية.

تفنيد "المرافقة العسكرية"

نفى تنكسيري، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الادعاءات الأمريكية حول عبور ناقلة نفط بحماية عسكرية، واصفا تصريحات وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، بأنها "كاذبة تماما".

وأوضح القائد الإيراني، أن إعلان واشنطن عن نجاح مرافقة السفن الحربية للناقلات هو "مجرد محاولة للتغطية على الواقع الميداني"، مشيرا إلى قيام الوزير الأمريكي بحذف تصريحه لاحقا.

تحدي "المرور الممنوع"

وجه القائد العسكري الإيراني رسالة شديدة اللهجة للمعتدين قائلا: "أي سفينة على صلة بالمعتدين لا يحق لها عبور مضيق هرمز.. وإذا كانت لديكم شكوك، حاولوا ذلك".

ويأتي هذا الرد المباشر على إعلان الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، عن استعداد الأسطول الحربي الأمريكي لمرافقة السفن العابرة لضمان تدفق موارد الطاقة، مما يضع القوتين في مواجهة "كسر عظم" عند أهم ممر ملاحي في العالم.

مضيق هرمز الأسطول الأمريكي الحرس الثوري الإيراني الحرب في إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج

